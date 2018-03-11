2018-03-11T17:09:00+03:00
Политика

Путин вспомнил об обстреле своего вертолета во время поездки в Чечню в 2000 году

Президент направлялся в Гудермес, чтобы поздравить с Новым годом военнослужащих и вручить награды
Денис СУХОВ
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Владимир Путин. ФОТО Алексей НИКОЛЬСКИЙ/ТАССВладимир Путин. ФОТО Алексей НИКОЛЬСКИЙ/ТАСС
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Президент РФ Владимир Путин вспомнил, как его вертолет подвергся обстрелу боевиков во время поездки в Чечню в ночь на 1 января 2000 года. Будучи тогда и.о. главы государства, он направлялся в Гудермес, чтобы поздравить с Новым годом военнослужащих Объединенной группировки федеральных войск и вручить награды.

Подробностями инцидента российский лидер поделился в интервью для фильма журналиста Андрея Кондрашова «Путин». Было объявлено, что президентский борт не может приземлиться в Гудермесе из-за непогоды, но настоящей причиной был обстрел.

«Я-то решил, что это на самом деле салют, потому что Новый год был. Летчики сказали: «Какой салют, мы под обстрелом», - рассказал Путин.

В свою очередь глава «Роснефти» Игорь Сечин, который тогда занимал пост замруководителя администрации президента, добавил в фильме, что Путин «приказал тут же подготовить резервный вариант прохода на машинах», однако все дороги были заминированы.

Уже на обратном пути сработал установленный у дороги фугас. К счастью, при этом никто не пострадал, отметил автор фильма.

"Путин". Новый фильм Андрея Кондрашова!.

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