2018-03-11T17:33:08+03:00
В мире

Китайский депутат: поправки о сроках полномочий председателя КНР консолидируют власть, а не создают раздоры

Ранее члены Всекитайского собрания народных представителей отменили норму, которая запрещала занимать пост главы государства более двух пятилетних сроков
Денис СУХОВ
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Председатель КНР Си ЦзиньпинПредседатель КНР Си ЦзиньпинФото: REUTERS
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Внесенные в конституцию поправки о сроках полномочий председателя КНР, консолидируют руководство страны и не приведут к обострению борьбы за власть. Такое мнение выразил глава рабочей комиссии по вопросам законодательства Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Шэнь Чуньяо.

Как сообщал сайт «КП», ранее депутаты ВСНП отменили конституционную норму, которая запрещала председателю и вице-председателю КНР занимать свои должности более двух пятилетних сроков.

«В Китае существует система триединства, когда высшие должности в управлении государством (председатель КНР), партией (генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая) и армией (председатель Центрального военного совета) занимает одно и то же лицо. Для такой большой державы, как КНР, это не только важно, но и абсолютно целесообразно», - отметил Чуньяо.

Он напомнил, что до последнего времени ограничение на количество сроков полномочий существовало только для поста главы государства. Сейчас это несоответствие было устранено. По словам Чуньяо, принятые поправки позволят председателю КНР Си Цзиньпину «сконцентрировать власть воедино», что положительно скажется на системе госуправления и руководстве партии.

Парламентарий подчеркнул, что снятие ограничений не приведет к хаосу и обострению борьбы за власть в период смены руководства страны.

«КПК пережила многие трудности и препятствия, но также решила и многие сложные вопросы, в том числе и вопрос об упорядоченной смене государственных руководителей на различном уровне, а также об обеспечении жизнеспособности и долгосрочной стабильности государства и партии», - добавил Чуньяо.

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