2018-03-11T18:13:41+03:00
Политика

Сергей Собянин: Путин стал более естественным и открытым

По мнению мэра Москвы, президент РФ сохраняет желание лично вникать в проблемы, а решения принимает быстро и адекватно
Денис СУХОВ
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Президент России Владимир Путин.Президент России Владимир Путин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За годы пребывания у власти президент РФ Владимир Путин парадоксальным образом стал более естественным и простым в общении человеком. Такое мнение выразил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге, ссылаясь на многолетний опыт личного знакомств а с российским лидером.

Столичный градоначальник отметил, что многие его коллеги руководили российскими регионами по двадцать лет.

«Значительная часть из них бронзовела так, что хоть завтра на пьедестал. С Путиным все наоборот. Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно», - отметил Собянин.

Он напомнил, что Путин пришел к власти в период «разгула популистской политики», когда обязательств было в разы больше, чем возможностей. По этой причине президент дает обещания только убедившись, что они выполнимы, добавил Собянин.

«Каждый пытается тащить в свою сторону. Кто вправо, кто влево. Владимир Путин держит каркас страны. Не дает его расшатать и разрушить. Не позволяет экспериментировать над людьми и страной. Он на посту, он на страже интересов России», - считает московский мэр.

Напомним, действующий глава государства Владимир Путин баллотируется на новый срок на выборах 18 марта этого года, выступая в качестве кандитата-самовыдвиженца.

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