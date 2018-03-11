Французский биатлонист Мартен Фуркад подарил серебряную медаль юной российской болельщице

СЕГОДНЯ 18:32 2018-03-11T18:34:58+03:00

В этом сезоне спортсмен поднимался на подиум во всех личных гонках на этапах Кубка мира, в которых участвовал

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Французский биатлонист Мартен Фуркад подарил юной российской болельщице серебряную медаль, завоеванную на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Об этом сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев на своей странице в социальной сети Instagram.

Фуркад известен тем, что постоянно дарит болельщикам свои медали и награды, завоеванные на этапах Кубка мира. И эта церемония не стала исключением — юной россиянке досталось серебро, завоеванное в масс-старте на 15 км.

В текущем сезоне Фуркад поднимался поднимался на подиум по итогам всех личных гонок на этапах Кубка мира, которых принимал участие.

Победу в сегодняшнем масс-старте одержал австриец Юлиан Эберхард. На третьем месте - россиянин Антон Шипулин, который также претендовал на победу, но упал на последнем подъеме перед финишем после контакта со спортсменом из Австрии.

Этап Кубка мира в Контиолахти завершается в воскресеньем женским масс-стартом.