2018-03-11T18:59:03+03:00
Политика

Гройсман уверен, что украинцы еще не достаточно «прикрутили» газ

Премьер-министр страны призвал снизить потребление «голубого топлива» на 5 млрд кубометров до 2022 года
Денис СУХОВ
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Премьер-министр Украины Владимир ГройсманПремьер-министр Украины Владимир ГройсманФото: REUTERS
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал скоратить потребление природного газа еще на 5 млрд кубометров к 2022. Соответствующее заявление появилось на странице главы правительства в Facebook.

По его данным, в период с 2014 по 2017 год Украина снизила потребление топлива на четверть — с 24 до 18 млрд кубометров.

«Прогноз на 2022 год — 13 миллиардов «кубиков». Я имею в виду, что Украина может сократить потребление еще на пять миллиардов «кубиков», - написал Гройсман.

Премьер также отметил рост числа домохозяйств, который используют солнечные электроустановки. В 2015 году их было всего 21, а в конце 2017 насчитывается более трех тысяч.

Украинские власти рассчитывают, что потребление газа на территории страны снизится в текущем году на 4,1% по сравнению с показателями 2017 года.

Как сообщал ранее сайт «КП», президент Украины Петр Порошенко призвал население страны «прикрутить» газовые котлы и установить режим экономии топлива на фоне разрыва отношений между российским «Газпромом» и «Нафтогазмо Украины».

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