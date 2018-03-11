2018-03-11T20:34:10+03:00
В мире

Участники съезда «Национального фронта» переизбрали Марин Ле Пен на должность председателя партии

Соратники единогласно поддержали кандидатуру Ле Пен
Денис СУХОВ
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Фото: twitter.com/MLP_officielФото: twitter.com/MLP_officiel
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Председатель французской правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен была переизбрана на свою должность участниками съезда в Лилле.

Об этом сообщил член партии и бывший руководитель предвыборной кампании Ле Пен Давид Рашлин.

«Идеи, защищаемые Марин Ле Пен с 2011 года, были одобрены членами (партии)…., которые переизбрали ее на пост главы нашего движения. Спасибо, Марин, за все битвы, мы с тобой во имя дальнейших сражений за Францию», - написал Рашлин в своем Твиттер.

Кандидатура Ле Пен была единственной, ее единогласно поддержали все члены «Национального фронта» на внутрипартийном рефендуме, результаты которого и огласили на съезде в Лилле.

Напомним, это уже третий срок председательства Ле Пен после того, как в 2011 году она сменила в этой должности своего отца и основателя «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пена.

Получив бразды правления, Ле Пен приложила немало усилий для реформирования облика партии, чтобы привлечь поддержку менее радикального электората, который традиционно голосовал за правоцентристов. Продолжая эту политику, на съезде в Лилле председатель предложила переименовать «Национальный фронт» в «Национальный союз».

«Мы были партией оппозиции и станем во Франции партией правящей. Но победить без заключения политического альянса сложно. Необходимо продолжить то обновление партии, которое мы начали в 2011 году», - отметила по этому поводу Ле Пен.

Весной минувшего года Ле Пен уступила во втором туре президентских выборов лидеру движения «Республика на марше» Эммануэлю Макрону. Также «Национальный фронт» не набрал достаточно голосов для формирования фракции в нижней палате парламента, хотя сама председатель партии получила депутатский мандат.

«Национальный фронт» выступает с евроскептических позиций, поддерживает традиционные ценности и ограничение миграции.

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