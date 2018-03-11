2018-03-11T20:56:36+03:00
В мире

В Берлине неизвестные подожгли мечеть и турецкий культурный центр

В тушении пожар принимали участие 60 сотрудников экстренных служб
Денис СУХОВ
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Фото: facebook.com/KocaSinanBerlinФото: facebook.com/KocaSinanBerlin
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В ночь на воскресенье неизвестные молодые люди подожгли мечеть и здание турецкого культурного центра в районе Райниккендорф на севере Берлина. Об этом сообщают немецкие СМИ.

По данным газеты Berliner Zeitung, инцидент произошел около 2:00 по местному времени (4:00 мск). Злоумышленники подожгли здание, после чего убежали. В тушении пожара принимали участие 60 сотрудников экстренных служб. От огня никто не пострадал, но большинство помещений мечети полностью выгорели и не пригодны для использования.

Фото: facebook.com/KocaSinanBerlin

Фото: facebook.com/KocaSinanBerlin

Указанный культурный центр и мечеть принадлежат «Турецко-исламскому союзу за религиозные связи» - организации, которая имеет сеть из 900 отделений по всей Германии и тесно сотрудничает с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Правоохранители предполагают, что поджог был политически мотивированным. Среди версий следствия атака радикальных правых экстремистов или несогласных с политикой Анкары представителей курдской диаспоры. При этом не исключается и конфликт внутри турецкой общины.

Также нападениям подверглись и другие турецкие культурные центры в Германии. В ночь на воскресенье бутылками с зажигательной смесью забросали здание «Союза турецко-немецкой дружбы» в Мешеде (Федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия). В пятницу в городе Лауффен-ам-Неккар (Баден-Вюртемберг) злоумышленники подожгли мечеть.

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