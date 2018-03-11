Парламентарии пяти стран выступили против проекта «Северный поток-2»

СЕГОДНЯ 21:46 2018-03-11T21:46:23+03:00

В Литве, Латвии, Польше, Украине и Молдавии призвали членов ЕС «активнее включиться» в дискуссию по энергетическому рынку

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Спикеры парламентов Литвы, Латвии и Польши присоединились к обращению, в котором выступили против проекта российско-европейского газопровода «Северный поток-2». Ранее документ подписали их коллеги в Украине и Молдавии.

«Газопровод «Северный поток — 2» направлен на энергетическую зависимость государств Европейского союза от России», - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте литовского парламента.

Его спикер, Викторас Пранцкетис, в свою очередь отметил, что строительство газопровода следует рассматривать как «геополитический проект», подкрепленный «политическим решением России отказаться от транзита газа через Украину».

«Этот проект подается как коммерческий, однако он, несомненно, является политическим инструментом, который увеличит зависимость Евросоюза от поставок энергии из одного источника - из России», - полагает Пранцкетис.

В связи с этим подписанты обращения призывают страны-члены ЕС «активнее включиться в прозрачную, основанную на доверии дискуссию, от которой будет зависеть сохранения прозрачности энергетического рынка Евросоюза».

Напомним, «Северный поток-2» пройдет по дну Балийского моря из РФ в Германию. Проект реализуется российским «Газпромом» в сотрудничестве с европейскими компаниями. Ввод газопровода в строй намечен на конец 2019 года, суммарная мощность двух его ниток составит 55 млрд кубометров в год.

Против строительства газопровода активно выступают США и Польша, которые имею собственные амбициозные планы на европейский энергетический рынок.