СМИ: Сотням жителей Солсбери рекомендовали тщательно промыть вещи после инцидента со Скрипалем

СЕГОДНЯ 22:08 2018-03-11T22:08:54+03:00

Следы редкого нервно-паралитического газа обнаружили в двух заведениях британского города, которые посещали отравленный экс-полковник ГРУ и его дочь

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Около полутысячи жителей британского города Солсбери получили рекомендации постирать одежду и тщательно промыть вещи в качестве меры предосторожности после инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом сообщила BBC со ссылкой на главного врача Англии Салли Дэвис.

Поводом стало обнаружение редкого нервно-паралитического газа в пабе The Mill и в ресторане Zizzi в центре Солсбери — эти заведения Скрипаль с дочерью посетили непосредственно перед отравлением.

Согласно распространенному предупреждению, одежду следует постирать самостоятельно или сдать в химчистку, мобильные телефоны и иные электронные устройства — протереть дезинфицирующими салфетками, а драгоценности, украшения и очки — промыть водой с моющим средством.

Как сообщал сайт «КП», 5 марта 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь были госпитализированы в критическом состоянии из торгового центра в Солсбери. Позже в больницу доставили полицейского, который первым прибыл на место происшествия.

Предполагается, что пострадавшие подверглись воздействия отравляющего газа, полиция пытается установить точное место, где это произошло.

В России Скрипаль был осужден в 2006 году за госизмену после того, как его уличили в сотрудничестве с британской разведкой. В 2010-м экс-полковника ГРУ освободили и обменяли на группу российских резидентов, которых в США обвинили в шпионаже.