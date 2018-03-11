2018-03-11T22:33:34+03:00
В мире

СМИ назвали возможную причину крушения пассажирского самолета на западе Ирана

Ранее в исламской республике разбился частный турецкий бизнес-джет Bombardier CL60, на борту находились 11 человек
Денис СУХОВ
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СМИ назвали возможную причину крушения пассажирского самолета на западе Ирана. Фото: wikimedia.orgСМИ назвали возможную причину крушения пассажирского самолета на западе Ирана. Фото: wikimedia.org
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Частный турецкий бизнес-джет Bombardier CL60 мог потерпеть крушение на западе Ирана из-за возгорания двигателя.

Об этом сообщило агентство ISNA со ссылкой на представителя ведомства по чрезвычайным ситуациям Ирана Моджтабу Халиди.

«Самолет упал из-за возгорания двигателя, и местные жители также увидели падающий самолет», - заявил Халиди, отметив, что падающий горящий самолет «был виден невооруженным глазом»

Отмечается, что крушение произошло в труднодоступной гористой местности в провинции Чехармехаль и Бахтиария. Пожар на месте катастрофы пока не потушен, бригады спасателей уже приступили к работе.

Но борту самолета, следовавшего из Шарджа (ОАЭ) в Стамбул, находились 11 человек. Среди них была Мина Башаран - дочь главы турецкого инвестиционного холдинга Başaran Holding Хюсейна Башарана. Девушка вместе с друзьями возвращалась с отдыха перед свадьбой. Информация о выживших не поступала.

В настоящее время расследованием инцидента занимается иранская Организация гражданской авиации.

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