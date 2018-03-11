2018-03-11T23:10:11+03:00
В мире

В Белом доме не исключили вероятность визита Трампа в Пхеньян

Место возможной встречи американского президента и председателя КНДР Ким Чен Ына пока не определено, никакие варианты не исключаются
Денис СУХОВ
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В Белом доме не исключили вероятность визита Трампа в ПхеньянВ Белом доме не исключили вероятность визита Трампа в ПхеньянФото: REUTERS
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В администрации президента США не исключают, что вероятная встреча американского лидера Дональда Трампа и председателя КНДР Ким Чен Ына пройдет в Пхеньяне или в Вашингтоне. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.

Он отметил, что место встречи двух лидеров пока не определено, но «не исключаются любые варианты». На вопрос журналистов о том, рассматривает ли Трамп возможность отправиться в Пхеньян, Шах ответил: «Я думаю, что это маловероятно. Однако повторю еще раз: я не буду ничего исключать».

Схожим образом он прокомментировал вероятность организации переговоров в Вашингтоне.

«Официального заявления на этот счет нет. Время и место предстоит определить...Но ничего исключать нельзя», - сказал заместитель пресс-секретаря Белого дома.

При этом он не стал прямо отвечать на вопрос о том, стоит ли доверять председателю КНДР и полагаться на его слова.

«Мы считаем Ким Чен Ына единственным (потенциальным) партнером, обладающим полномочиями и властью принимать решения, он привержен или заявил Южной Корее о приверженности денуклеаризации, они (южнокорейцы) передали это нам, а мы открыты для такого приглашения», - уточнил Шах.

Как сообщал сайт «КП», ранее Трамп подтвердил готовность лично встретиться с Ким Чен Ыном для переговоров о денуклеаризации. При этом глава американского государства подчеркнул, что санкции против КНДР останутся в силе вплоть до подписания соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова.

Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что встреча Трампа с Ким Чен Ыном состоится только после того, как Пхеньян предпримет конкретные шаги по сворачиванию своей ядерной программы.

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