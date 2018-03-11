2018-03-11T23:39:37+03:00
Политика

Мэттис признал, что у Пентагона нет доказательств применения Дамаском химоружия

Однако военные США получают сообщения о применении хлора на территории Сирии
Юлия ДИВЕЕВА
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Глава Пентагона Джеймс МэттисГлава Пентагона Джеймс МэттисФото: GLOBAL LOOK PRESS
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У Министерства обороны США нет доказательств применения химического оружия армией Дамаска на территории Сирии. Такое заявление сделал глава Пентагона Джеймс Мэттис.

«В данный момент я не обладаю доказательствами. Я просто хочу повторить: было бы очень неблагоразумно с их стороны использовать газ в военных целях», - сказал министр во время полоета в Оман.

По его словам, нынешняя ситуация в Сирии повторяет события в Алеппо и Хомсе. Министр дважды повторил фразу об отсутствии доказательств, но заявил, что военные США получают сообщения о применении хлора на территории арабской страны, передает ТАСС

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что в апреле 2017 года США обвинили сирийские войска в проведении химатаки в городе Хан-Шейхун. Дамаск назвал эти инциденты инсценировками бандитов. В ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.

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