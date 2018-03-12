2018-03-12T00:35:12+03:00
Звезды

Юлия Самойлова о Евровидении: У меня не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем

Авторы I Won’t Break признались, что хотели рассказать в композиции о силе духа певицы
Юлия ДИВЕЕВА
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Юлия СамойловаЮлия Самойлова
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Представляющая на конкурсе «Евровидение-2018» Россию Юлия Самойлова объявила в воскресенье, что будет исполнят песню I Won’t Break («Я не сломаюсь»). Песня прозвучала для зрителей программы «Воскресное время».

«Это песня обо мне. Авторы словно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли и переживания. Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем», - рассказала артистка.

Над композицией работали Нэтта Нимроди, Арье Бурштейн и Леонид Гуткин - экс-басист группы «Автограф». Они же авторы песни, которую не дали исполнить Юлии на прошлогоднем конкурсе.

«Это очень личная песня. Она о силе духа Юлии, вдохновившей столь многих. В песне есть образ «замка из песка», который хрупок лишь на первый взгляд, а на деле крепок как скала», - пояснил Гуткин.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что «Евровидение-2017» проходило в Киеве, куда Самойлову не пустило СБУ из-за концертов в Крыму. В этом году европейский песенный конкурс пройдет в столице Португалии Лиссабоне. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй, в котором выступает Россия, - 10 мая, а финал - 12 мая.

ТЕКСТ ПЕСНИ ЮЛИИ САМОЙЛОВОЙ

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«Я не сломаюсь»: Стала известна песня, с которой Юлия Самойлова выступит на «Евровидении - 2018»

Год назад мы с нетерпением ждали, когда же наконец мы узнаем имя исполнителя, который представит Россию на главном песенном конкурсе Европы. Песня Юли Самойловой «Flame is burning» должна была прозвучать в Киеве, но из-за политических махинаций страны, принимающей конкурс, мы не смогли участвовать в евросмотре. В итоге было принято решение, что в Лиссабон, которому принёс победу певец Сальвадор Собрал, поедет все же Юля. Девушка говорила, что хочет исполнить свою детскую мечту и попасть на сцену «Евровидения», поэтому Первый канал решил помочь ей исполнить задуманное. Да и в любом случае так было бы справедливо. (подробности)

“Я не сломаюсь": Стала известна песня, с которой Юлия Самойлова выступит на «Евровидении - 2018».

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