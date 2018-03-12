2018-03-12T00:39:39+03:00
Политика

Корабли МВФ России запустят ракеты у побережья Сирии в понедельник

Испытательные запуски будут произведены в международных водах Средиземного моря
Юлия ДИВЕЕВА
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Пуск крылатых ракет в Сирии. Фото: Минобороны РФ/ТАССПуск крылатых ракет в Сирии. Фото: Минобороны РФ/ТАСС
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Военно-морской флот России планирует провести в понедельник испытательные пуски ракет с российских кораблей, находящихся в акватории восточного Средиземноморья у берегов Сирии. Об этом сговорится в международном извещении для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей.

Район проведения испытаний в международных водах будет закрыт. Пуски с российских кораблей могут быть осуществлены с 8:00 до 18:00 по московскому времени у морской границы Сирии.

Сейчас в Средиземном море действуют около 15 боевых кораблей и судов обеспечения Черноморского флота, в том числе носитель крылатых ракет «Калибр» фрегат «Адмирал Григорович», передает Интерфакс.

Как писал сайт kp.ru, за время военной операции в Сирии ВМФ РФ поразил более 1250 целей вооруженных террористических формирований запрещенной в России группировки «Исламское государство» .

К настоящему моменту РФ полностью восстановила численность своих кораблей в Мировом океане. В разное время в морях иокеанах находятся от 70 до 100 субмарин и других судов, которые обеспечивают безопасность судоходства и снижение угрозы пиратства.

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