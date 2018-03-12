Судившаяся с Кэти Перри монахиня умерла во время слушания

СЕГОДНЯ 01:17 2018-03-12T01:17:04+03:00

Старушка была против продажи певице старого здания их монастыря

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Одна из двух монахинь, судившихся с американской поп-певицей Кэти Перри, скончалась прямо во время судебного заседания 9 марта. Кэтрин Роуз Хольцман было 89 лет.

Она вместе и Ритой Калланан оспаривали право Перри на покупку здания католического монастыря «Сестер непорочного сердца». Тяжба длится с 2011 года. Как передает телеканал FOX 11, сестры дали интервью за несколько часов до кончины Хольцман.

«Кэти Перри, пожалуйста, остановись. Это не приносит никому добра, помимо того, что причиняет боль многим людям», - сказал монахиня.

Отметим, что продать старое здание монастыря Лос-Фелиз в Лос-Анджелесе предложили сами сестры, которые жили в нем с 1973 года. Здание пришло в упадок и монахини решили продать его и поискать себе новый приют. Но они не хотели ждать одобрение епархии и предложили сделку предпринимательнице Дане Холлистер.

Однако Кэти Перри предложила гораздо больше за здание, и епархия приняла решение отдать монастырь ей. Монахини сообщали, что обратятся к папе Франциску напрямую, чтобы тот посодействовал предотвращению сделки с певицей.

Холлистер заплатила $44 тыс. и пообещала еще $9,9 млн в течение трех лет. Перри предложила $10 млн наличными и еще $4,5 млн — на покупку другого здания для монастыря.

Епархия в прошлом году подала бизнессвумен в суд, обвинив в мошенничестве. Суд признал ее виновной и обязал выплатить $15 млн ущерба Кэти Перри и ее адвокатам.