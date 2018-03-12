В Руанде 14 человек погибли от удара молнии в церковь

СЕГОДНЯ 02:43 2018-03-12T02:53:58+03:00

В Руанде 16 человек погибли от ударов полний Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В африканской Руанде не менее 16 человек стали жертвами ударов молний. Еще 140 человек были госпитализированы.

ЧП произошло в субботу, 10 марта, в населенном пункте Нярюгуру на юге страны. Около 11:00 по местному времени молния ударила в здание церкви Адвентистов седьмого дня. Внутри в это время находились 45 человек.

По данным мэра городка, 14 человек скончались на месте. Десятки человек получили ранения, несколько раненых находятся в критическом состоянии.

Днем ранее, 9 марта, удар электричества убил двух человек, в том числе ребенка. Шестнадцать человек пострадали, передает Xinhua.

Отметим, что случаи поражения людей молниями произошли после того, как в Руанде было закрыто более 700 церквей из-за несоответствия строительным нормам и ограничениям по уровню шума. Отмечается, что у некоторых закрытых церквей не было громоотводов.