В западной части Лондона отключили электричество

СЕГОДНЯ 03:35 2018-03-12T03:41:25+03:00

Были отменены все спектакли в театрах Вест-Энда [фото]

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Жители западной части Лондона остались без электричества. Район британской столицы Вест-Энд полностью погрузился во тьму. В результате были отменены все театральные постановки, включая «Гарри Поттер и Проклятое дитя».

Как пишет газета Evening Standard, свет отключился около 18:00 по местному времени (21:00 мск). ЧП затронуло обширную территорию в центре Лондона, в том числе квартал Сохо, площадь Пикадилли и район станции Оксфорд-серкус.

Лондонцы сравнили темноту в Вест-Энде с наступлением апокалипсисаФото: СОЦСЕТИ

Жители столицы описали черноту в ресторанах и кинотеатрах, как наступление апокалипсиса. Людям приходилось использовать мобильные телефоны, чтобы подсвечивать себе путь в кромешной тьме. Зрители, пришедшие на «Гарри Поттера» ждали больше часа, надеясь, что свет включат и спектакль продолжится.

Постановку «Гарри Поттер и Проклятое дитя» пришлось отменитьФото: СОЦСЕТИ

Однако далеко не все лондонцы сочли вечер испорченным или потерянным. Так в соцсетях появились фотографии, на которых люди продолжают работать. Например, цирюльник в одной парикмахерской невозмутимо продолжал брить мужчину, светя себе фонариком. Некоторые музыканты вышли из темных пабов и продолжили песть и развлекать публику на улице.

Власти пообещали, что в течение нескольких часов подача электричества будет возобновлена.