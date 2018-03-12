В Нью-Йорке два человека погибли при крушении туристического вертолета
В Нью-Йорке туристический вертолет упал в пролив Ист-Ривер около острова Рузвельт. В кабине в момент крушения находились шесть человек, в том числе пилот машины.
Два человека объявлены погибшими на местеФото: REUTERS
Два пассажира были объявлены погибшими на месте, еще троих доставили в больницу в критическом состоянии. На видео, снятом очевидцами видно, что вертолет резко снижается, падает в воду и там переворачивается. Он ушел под воду в течение нескольких минут.
Туристический вертолет упал в пролив Ист-Ривер в Нью-Йорке .Известно о двух погибших
Пилот легко выбрался из кабины, и его подобрали подоспевшие спасатели. А вот пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, и оказались в тонущей ловушке, пишет New York Post.
По данным издания, вертолет принадлежал местному туроператору Fly Liberty Charters. По факту начато расследование.
Пассажиры были привязаны к своим местам ремнями безопасности и водолазы доставали их из тонущего вертолетаФото: REUTERS
Ранее сайт kp.ru сообщал о крушении частного самолета в Иране. Судно, принадлежавшее турецкой компании Basaran Holding, разбилось в провинции Чехармехаль и Бахтиария. Оно направлялось из Шарджи (ОАЭ) в Стамбул. На нем находились 11 человек. Все они погибли.
Пострадавшего с вертолета везут к машине скорой помощиФото: REUTERS