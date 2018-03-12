На Украине военные подрались с гражданскими

СЕГОДНЯ 07:12 2018-03-12T08:17:05+03:00

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Драка между гражданским населением и военнослужащими произошла у поселка Новая Збурьевка в Херсонской области Украины. Об этом сообщила пресс-служба военно-морских сил страны.

Все началось, когда несколько гражданских побили одного военнослужащего, а затем, разгоряченные алкоголем, они приехали на автомобиле марки BMW к военному объекту ВМФ. Граждане нецензурно обругали служащих и вели себя агрессивно, сообщает пресс-служба на странице в Facebook.

Травмы и небольшие ранения в стычке получили как гражданские лица, так и военнослужащие. В части гражданских задержали и передали в руки полиции. В пресс-службе ВМФ отметили, что правовую оценку этому инциденту дадут компетентные правоохранительные органы.