2018-03-12T08:17:05+03:00
Политика

На Украине военные подрались с гражданскими

Массовая потасовка произошла у объекта ВМФ республики в Херсонской области
Юлия ДИВЕЕВА
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На Украине гражданские избили военнослужащегоНа Украине гражданские избили военнослужащегоФото: REUTERS
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Драка между гражданским населением и военнослужащими произошла у поселка Новая Збурьевка в Херсонской области Украины. Об этом сообщила пресс-служба военно-морских сил страны.

Все началось, когда несколько гражданских побили одного военнослужащего, а затем, разгоряченные алкоголем, они приехали на автомобиле марки BMW к военному объекту ВМФ. Граждане нецензурно обругали служащих и вели себя агрессивно, сообщает пресс-служба на странице в Facebook.

Травмы и небольшие ранения в стычке получили как гражданские лица, так и военнослужащие. В части гражданских задержали и передали в руки полиции. В пресс-службе ВМФ отметили, что правовую оценку этому инциденту дадут компетентные правоохранительные органы.

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