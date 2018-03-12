2018-03-12T07:36:14+03:00
Политика

В Минобороны РФ заявили о создании НАТО зоны «военного Шенгена» в Европе

По словам замглавы ведомства, на территории Европы в различных районах создаются запасы вооружений, военной техники, боеприпасов, продовольствия, имущества
Екатерина БОЛГОВА
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НАТО создает в Европе зону «военного Шенгена»НАТО создает в Европе зону «военного Шенгена»Фото: REUTERS
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НАТО создает в Европе зону «военного Шенгена», чтобы уменьшить срок переброски войск к российским границам, заявил замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

«Новым приоритетом деятельности военно-политического руководства НАТО стало совершенствование логистической и транспортной инфраструктуры внутри Европы, создание так называемого «военного Шенгена», — сказал Фомин в интервью газете «Красная звезда».

Он отметил, что в Европе в разных районах создаются запасы вооружений, военной техники, боеприпасов и продовольствия. По словам генерал-полковника, координационные центры создаются в Польше, Румынии, Венгрии, Болгарии, Словакии, Литве, Латвии и Эстонии.

Ранее стало известно, что на встрече в Брюсселе главы Минобороны стран-членов НАТО договорились создать подобие «военного Шенгена» в Европе в границах альянса. Министры согласовали создание командного штаба по переброске сил в Европе.

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