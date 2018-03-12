2018-03-12T07:54:39+03:00
Спорт

Михалина Лысова выиграла бронзовую медаль на Паралимпиаде

Золото и серебро у спортсменок из Белоруссии и Украины
Екатерина БОЛГОВА
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Михалина ЛысоваМихалина ЛысоваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На Паралимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане российская лыжница Михалина Лысова выиграла бронзовую медаль в гонке на 15 километров с раздельным стартом свободным стилем среди атлетов с нарушением зрения. Спортсменом-ведущим Лысовой был Алексей Иванов.

Золотую медаль завоевала Светлана Саханенко из Белоруссии, второе место заняла украинская спортсменка Оксана Шишкова.

Напомним, ранее Михалина Лысова стала пятикратной паралимпийской чемпионкой, завоевав золотую медаль в соревнованиях по биатлону в гонке на шесть километров с раздельным стартом среди спортсменов с нарушением зрения. Ее мама, Светлана Лысова, рассказала «Комсомольской правде», что врачи советовали забрать дочку из спорта из-за плохого зрения, но тренер рекомендовал продолжить занятия.

Паралимпиада 2018 года проходит в Пхенчхане с 9 по 18 марта, россияне выступают под нейтральным флагом.

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