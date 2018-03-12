2018-03-12T09:05:03+03:00
Политика

Путин рассказал о "захвате" лайнера за час до открытия Олимпиады в Сочи

По словам президента РФ, это была пьяная выходка одного из пассажиров турецкого самолета
Екатерина БОЛГОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин рассказал об одном из самых драматичных моментов истории Олимпийских игр в Сочи. За час до открытия соревнований в 2014 году главе государства доложили о захвате самолета турецкой авиакомпании Pegasus, один из пассажиров которого требует направить его в Сочи, угрожая бомбой.

"Это такая очень чувствительная страничка истории Олимпиады. Мы не случайно об этом не говорим", — сказал Путин в фильме Андрея Кондрашова "Путин", опубликованном в соцсетях.

По словам президента, о захвате лайнера ему сообщили 7 февраля 2014 года, когда он ехал с главой Международного олимпийского комитета на стадион "Фишт".

"Я спросил (директора ФСБ Александра Бортникова): что вы предлагаете? И ответ ожидаемый: в соответствии с планом, предусмотренным в случае подобного развития ситуации, … — сбить", — рассказал Путин.

Он добавил, что не стал рассказывать об обстановке гостям до полного выяснения подробностей ничего не сообщал гостям, а через некоторое время ему доложили о развитии ситуации. "Раздался второй звонок, и тот же самый руководитель штаба по линии безопасности сказал, что это была пьяная выходка, самолет направляется в Турцию и скоро там садится", — подытожил Путин.

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