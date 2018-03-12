На пляже Патонг в Таиланде спасли тонувшую в море 76-летнюю россиянку

СЕГОДНЯ 10:46 2018-03-12T10:47:04+03:00

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Таиландские спасатели не дали утонуть 76-летней российской туристке Валентине Митрофановой.

Инцидент произошёл на пляже в районе Патонг в воскресенье, 11 марта, примерно в 16:00 по местному времени (12:00 по мск). Отдыхающие заметили барахтающуюся в море женщину и вытащили ее на берег. Пенсионерке тут же была оказана первая медицинская помощь, включая проведение сердечно-легочной реанимации.

В настоящий момент Валентина Митрофанова находится в одной из местных больниц, куда она ранее была доставлена с кислородной недостаточностью и проблемами с давлением. По данным туристической полиции, пожилая россиянка нуждается в постоянном врачебном наблюдении.

Между тем, как сообщает Phuket News, туристка прибыла в Таиланд только в воскресенье, и уже в тот же день чуть не утонула. Она планировала вернуться на родину лишь 9 апреля.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце января в Таиланде погибли две пожилые россиянки, которые попали в смертельное ДТП по пути в аэропорт.