2018-03-12T11:05:01+03:00
Общество

90-летний легендарный британский комик Кен Додд умер через два дня после своей свадьбы

За несколько дней до смерти артист решил тайно связать себя узами брака с любовью всей своей жизни
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Кен Додд был настолько популярен в Великобритании, что удостоился прижизненного памятника, а в прошлом году был награжден рыцарством.Кен Додд был настолько популярен в Великобритании, что удостоился прижизненного памятника, а в прошлом году был награжден рыцарством.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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На 91-ом году жизни скончался легендарный британский актер комического жанра Кен Додд. Артист умер в кругу семьи в своем доме в Ливерпуле.

Буквально за несколько дней до кончины Додд вступил в брак со своей гражданской супругой 76-летней Энн Джонс, с которой он прожил вместе более 40 лет. Молодожены обвенчались тайно, пишет издание Daily Mail со ссылкой на агента Додда.

Все последние недели актер боролся с легочной инфекцией. Из больницы его отпустили только лишь на свадебную церемонию, которая прошла в доме артиста. Как сообщают СМИ, в момент смерти Джонс была рядом со своим супругом.

Кен Додд получил популярность благодаря съемкам в таких фильмах, как "Алиса в стране чудес" (1999 год) и "Доктор Кто" (1963-1989 годы). В 1982 году комик был удостоен Ордена Британской империи. Также он попал в Книгу рекордов Гиннеса за самый длинный в мире юмористический сеанс: 1500 шуток в течение 3,5 часов

Стоит отметить, что популярность артиста была столь высока, что ему поставили памятник при жизни. Статуя комика Кена Додда установлена на крупнейшем железнодорожном вокзале Великобритании в Ливерпуле.

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