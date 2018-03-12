Илон Маск планирует отправить корабль на Марс уже в следующем году

СЕГОДНЯ 11:09 2018-03-12T11:09:34+03:00

Главы SpaceX рассчитывает на то, что успешный запуск подтолкнет другие компании и страны на развитие своих проектов

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Первый межпланетный корабль американской компании SpaceX отправится на Марс уже в первой половине 2019 года. Такое заявление сделал глава корпорации Илон Маск.

"Мы строим первый корабль на Марс, первый межпланетный корабль. Думаю, что мы сможем совершать короткие полёты уже в первой половине следующего года", - сказал инженер во время своего выступления на фестивале SXSW в Техасе.

При этом, глава SpaceX добавил, что его графики исполнения проектов не всегда являются точными.

Между тем, Маск рассчитывает на то, что успешный запуск межпланетного корабля в сторону красной планеты подтолкнет другие компании и страны "вступить в игру" и перейти к более активной работе в данном направлении, передает CNBC.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что SpaceX разрабатывает новую многоразовую ракету-носитель BFR с полезной нагрузкой 150 тонн, которая сможет вывести на орбиту космический корабль, оборудованный 40 кабинами для астронавтов.

Напомним также. что в начале февраля Маск провел успешный запуск ракеты Falcon Heavy с электромобилем на борту.