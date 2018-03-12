2018-03-12T11:21:57+03:00
Общество

Владимир Путин поздравил Службу комендатуры Кремля со 100-летним юбилеем

Глава государства пожелал ветеранам Службы коменданта, а также всему личному составу - крепкого здоровья и успехов в работе
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Президент России Владимир Путин. ФОТО Алексей НИКОЛЬСКИЙ/ТАССПрезидент России Владимир Путин. ФОТО Алексей НИКОЛЬСКИЙ/ТАСС
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В честь 100-летнего юбилея Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны, ветеранов одного из старейших структурных подразделений поздравил президент России Владимир Путин.

В поздравительной телеграмме от 12 марта глава российского государства отметил особые заслуги личного состава кремлевской комендатуры - профессионализм в работе и верность традициям.

"За прошедшее время сотрудники одного из старейших подразделений Федеральной службы охраны России вписали немало ярких, незабываемых страниц в историю Отечества, при выполнении поставленных задач неизменно демонстрировали профессиональную компетентность, глубокое понимание особой значимости своей службы", - приводится в поздравлении.

Кроме того, Владимир в своем поздравлении обратил внимание на беспримерный героизм работников комендатуры, проявленный в годы Великой Отечественной войны. Глава государства пожелал ветеранам Службы коменданта, а также всему личному составу - крепкого здоровья и успехов в работе.

К юбилею службы коменданта Московского Кремля ФСО на сайте кр.ru вышел материал о становлении 100-летнего подразделения, а также важных вехах его исторического прошлого.

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