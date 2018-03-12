2018-03-12T11:30:06+03:00
Общество

Правительство подготовит предложения по маркировке пива к концу апреля

Пенные напитки планируют отслеживать с помощью спецмарок
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
В правительстве не досчитались налоговых поступлений с продаж пива.В правительстве не досчитались налоговых поступлений с продаж пива.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

До 26 апреля правительство России разработает конкретные предложения по созданию системы отслеживания продажи и производства пива, пивных напитков, сидра и медовух. Создать такую систему Минфину и заинтересованным ведомствам поручили 15 февраля на совещании в Сочи. Реализация инициативы сделает производство и продажу указанных товаров прозрачным, а покупателям гарантирует качество продукции.

Руководит проектом вице-премьер Александр Хлопонин. За производством и продажей спиртного в России уже следит с 2006 года система ЕГАИС. Продукция фиксируется производственными счетчиками по специальным акцизным маркам. Они есть на всех видах алкоголя, кроме пива, пивных напитков, сидра и медовух, пишут «Известия».

По данным Росалкогольрегулирования, продажи пива выросли в 2017 году на 12,1%, пивных напитков - на 9,8%. При этом увеличился и акциз на 5%, но поступления от него - всего на 1,3%. То есть в казну поступили налоги не со всей реализованной продукции.

Как сообщал сайт kp.ru, подобную систему отслеживания правительство собирается внедрить и для табачной продукции. Уже идет добровольное тестирование системы. Обязать маркировать табачные изделия Минздрав планирует с 1 июля 2019 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Госдуме заявили, что Киев не дождется извинений от Крыма и Донбасса
Немецкий политик рассказал, как в Германии называют Порошенко
В 2017 году импортозамещение томатов в России составило 220%
Пассажирский самолет потерпел крушение в Катманду
Участники PutinTeam провели мастер-классы в Парк Горького
Несовершеннолетним преступникам смягчат наказание
Установлен новый рекорд по скорости сборки кубика Рубика
СМИ: Ким Чен Ын хочет установить дипломатические отношения с США
Вкладчики обанкротившихся банков смогут получать страховое возмещение через интернет
Одну из первых фотокамер Leica продали на аукционе за $3 млн
На Украине разработали законопроект о «прощении» Крыма и Донбасса
В Восточной Гуте начались открытые бои между боевиками
Украина хочет построить космодром на западе Австралии
В Белом доме представили программу борьбы со стрельбой в школах
Владимир Путин поздравил Службу комендатуры Кремля со 100-летним юбилеем
Илон Маск планирует отправить корабль на Марс уже в следующем году
90-летний легендарный британский комик Кен Додд умер через два дня после своей свадьбы
Трамп сообщил условие возможного выхода США из ядерной сделки с Ираном
На пляже Патонг в Таиланде спасли тонувшую в море 76-летнюю россиянку
Медведев назначил трех новых замминистров энергетики, экономики и здравоохранения
В Иране обнаружен черный ящик потерпевшего крушения турецкого самолета
Минобороны опубликовало видео испытаний снарядов «Краснополь»
Вооруженный российский бизнесмен прервал в концовке матч чемпионата Греции