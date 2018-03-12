Правительство подготовит предложения по маркировке пива к концу апреля

СЕГОДНЯ 11:30 2018-03-12T11:30:06+03:00

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До 26 апреля правительство России разработает конкретные предложения по созданию системы отслеживания продажи и производства пива, пивных напитков, сидра и медовух. Создать такую систему Минфину и заинтересованным ведомствам поручили 15 февраля на совещании в Сочи. Реализация инициативы сделает производство и продажу указанных товаров прозрачным, а покупателям гарантирует качество продукции.

Руководит проектом вице-премьер Александр Хлопонин. За производством и продажей спиртного в России уже следит с 2006 года система ЕГАИС. Продукция фиксируется производственными счетчиками по специальным акцизным маркам. Они есть на всех видах алкоголя, кроме пива, пивных напитков, сидра и медовух, пишут «Известия».

По данным Росалкогольрегулирования, продажи пива выросли в 2017 году на 12,1%, пивных напитков - на 9,8%. При этом увеличился и акциз на 5%, но поступления от него - всего на 1,3%. То есть в казну поступили налоги не со всей реализованной продукции.

Как сообщал сайт kp.ru, подобную систему отслеживания правительство собирается внедрить и для табачной продукции. Уже идет добровольное тестирование системы. Обязать маркировать табачные изделия Минздрав планирует с 1 июля 2019 года.