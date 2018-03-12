2018-03-12T11:35:42+03:00
В мире

В Белом доме представили программу борьбы со стрельбой в школах

Учителей будут добровольно учить обращаться с оружием
Екатерина БОЛГОВА
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Родственники жертв стрельбы в школе во ФлоридеРодственники жертв стрельбы в школе во ФлоридеФото: REUTERS
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В администрации США представили программу мер, направленных на борьбу со стрельбой в школах.

Как сообщает The Hill, в плане предлагается добровольно учить педагогов обращаться с огнестрельным оружием. В этих целях минюст США должен обеспечить сотрудничество образовательных учреждений и правоохранительных органов во всех штатах. Кроме того, программа предполагает привлечение к образовательному процессу бывших военных.

Также Белый дом призвал законодателей дать право полицейским превентивно изымать оружие у лиц, представляющих опасность для себя и окружающих.

Для решения проблем безопасности будет создана специальная комиссия под руководством министра образования Бэтси Девос.

Напомним, в ходе встречи с пострадавшими при стрельбе в школе во Флориде президент США Дональд Трамп предложил выдать учителям оружие.

В результате стрельбы в школе Парклэнда 14 февраля погибли 17 человек, пострадали 14 человек. Стрелком оказался бывший ученик этой школы 19-летний Николас Круз, которого исключили ранее за плохое поведение.

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