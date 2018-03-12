2018-03-12T11:39:26+03:00
Политика

Украина хочет построить космодром на западе Австралии

Киев готов предложить своих специалистов и "экспертные знания" в обмен на территорию для использования
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал свою страну "космической державой"Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал свою страну "космической державой"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Государственное космическое агентство Украины заявило о готовности построить космодром на западе Австралии. В Киеве заверили, что имеют большой опыт и достаточно специалистов в этой области.

"Это предложение очень реалистично. Мы предлагаем наших людей и наши экспертные знания, если у Австралии есть земля для использования", — сказал посол Украины в Австралии Николай Кулинич.

Он подчеркнул, что Киев мог бы "приступить к запуску ракет уже завтра утром, если бы имел площадку" для этого.

Между тем, австралийские власти уже несколько десятилетий мечтают возвести свой собственный стартовый комплекс. К тому же, за пределами авиабазы Кертин в Кимберли есть подходящее для этого место.

Сторонники идеи строительства космодрома украинцами считают, что первоначальное исследование может быть завершено в кратчайшие сроки и менее чем за 500 тысяч долларов. При этом технико-экономическое обоснование и расчет полной стоимости займет примерно два года. Финансирование данного проекта рассчитывают реализовать за счет частных инвестиций, а также вкладов союзников Австралии, передает The West Australia.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что сам президент Украины Петр Порошенко называл свою страну "космической державой". Между тем, эксперты считают, что такое звание может быть присвоено незалежной лишь формально, ведь все это - наследие СССР.

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