В Восточной Гуте начались открытые бои между боевиками

СЕГОДНЯ 11:41 2018-03-12T11:41:45+03:00

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Представители нескольких исламистских группировок открыли друг по другу огонь в пригороде Дамаска Восточной Гуте. По словам представителя Центра по примирению враждующих сторон Владимира Золотухина, активный огонь между боевиками начались после требований о размежевании группировки "Фейлак ар-Рахман" с запрещенной в России "Джебхат ан-Нусра", с целью обсуждения их дальнейшего вывода из района боевых действий.

"После выдвижения центром по примирению враждующих сторон требований о немедленном размежевании группировки "Фейлак ар-Рахман" с террористической организацией "Джебхат ан-Нусра" началось противостояние группировок. На улицах идут открытые бои, мирные жители вынуждены искать любые укрытия, чтобы не стать случайными жертвами боевых действий"», - заявил представитель Минобороны России.

Накануне состоялись переговоры между представителями Центра и лидерами группировки "Фейлак Ар-Рахман". В ходе которых было заявлено требование о разграничении, которое было поддержано исламистами, сообщает "Интерфакс".

На днях российским военным, совместно со своими сирийскими коллегами, удалось осуществить первый организованный вывод значительного количества людей из числа мирных жителей. Из пригорода Дамаска были выведены 52 человека. Среди которых 26 детей. Все они находятся в населенном пункте Адра, который контролируют официальный сирийские власти.

Пригород Дамаска Восточная Гута является, по сути, последним оплотом исламистов на территории Сирии. Отсюда боевики регулярно подвергают массированным обстрелам сирийскую столицу. Ситуация там резко обострилась в последние недели.

После резолюции ООН о введении на данной территории гуманитарных пауз для вывода мирных жителей, ситуация там резко обострилась.