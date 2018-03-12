2018-03-12T11:49:56+03:00
Общество

Одну из первых фотокамер Leica продали на аукционе за $3 млн

Торги прошли в Вене
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Эта фотокамера Leica была продана за рекордные 2,976 миллиона долларов. ФОТО WestlichtЭта фотокамера Leica была продана за рекордные 2,976 миллиона долларов. ФОТО Westlicht
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Фотоаппарат 1923 года фирмы Leica продали за рекордные 2,976 миллиона долларов. Торги состоялись в австрийском аукционном доме Westlicht в Вене.

Сообщается, что проданный экземпляр произвели в начале прошлого века ровно за два года до выпуска первых серийных моделей камер Leica. При этом представители Westlicht отметили, что столь высокая цена обусловлена не только эксклюзивностью фотокамеры, но и ее высоким качеством.

Добавим, что проданный фотоаппарат является одним из трех действующих аппаратов Leica 1923 года выпуска во всем мире. Еще одна такая камера была продана на аукционе 1,3 миллиона евро. Ее приобрел коллекционер из Азии, пожелавший остаться неназванным, пишет сайт телеканала «Звезда».

Предыдущий рекорд стоимости для моделей Leica 1923 года выпуска установлен шесть лет назад. Тогда модель камеры Leica из этой же серии ушла с молотка на австрийском аукционе за €2,16 миллиона, передает телеканал «360».

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