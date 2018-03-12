2018-03-12T11:52:40+03:00
Экономика

Вкладчики обанкротившихся банков смогут получать страховое возмещение через интернет

Механизм ускорит процесс выплат и избавит кредитные организации от наплыва клиентов
Алексей КАРЕЛИН
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В 2018 году с рынка уйдут около 60 кредитных организаций, в том числе пять крупных банков из топ-50.В 2018 году с рынка уйдут около 60 кредитных организаций, в том числе пять крупных банков из топ-50.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В 2019 году вкладчики рухнувших банков смогут получать страховое возмещение онлайн. Такой механизм избавит кредитные организации-агенты от наплыва клиентов и позволит расплачиваться со вкладчиками значительно быстрее, считают эксперты. Об этом рассказали источники в банках и Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

«Агентство в настоящее время планирует реализовать проект по выплате возмещения по вкладам через дистанционные каналы обслуживания банков-агентов», - сообщили «Известиям» в АСВ.

Чтобы воспользоваться новым механизмом, вкладчику надо будет открыть онлайн счет в банке-агенте. Для этого потребуется обратиться в кредитную организацию по скайпу или по телефону. Банк сверит паспортные и биометрические данные обратившегося с помощью Единой биометрической системы и Единой системы идентификации и аутентификации, после чего даст ответ клиенту.

Сейчас при АСВ аккредитовано 60 крупных банков-агентов, а количество вкладчиков, обращающихся за выплатой страхового возмещения, измеряется сотнями тысяч в год. Как сообщал сайт kp.ru, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что оздоровление банковского сектора будет длиться еще года два-три. В агентстве «Эксперт РА» считают, что в 2018 году с рынка уйдут около 60 кредитных организаций, в том числе пять крупных банков из топ-50. Иными словами, нагрузка на банки-агенты вырастет.

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