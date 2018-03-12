2018-03-12T11:57:41+03:00
В мире

СМИ: Ким Чен Ын хочет установить дипломатические отношения с США

Конечной целью лидера КНДР является заключение мирного договора и размещение американского посольства в Пхеньяне
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд ТрампЛидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын намерен добиться заключения мирного соглашения с США и установления с ними дипломатических отношений. Об этом сообщил источник в администрации главы Южной Кореи.

"Конечная цель Ким Чен Ына - установить нормальные дипломатические отношения и заключить мирный договор с США, а также разместить американское посольство в Пхеньяне", - передает газета Tona Ilbo со ссылкой на своего собеседника.

Уточняется, что о таком своем стремлении глава КНДР упомянул также во время недавней встречи с делегацией из Южной Кореи.

Между тем, по некоторым данным, во время встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом может быть затронута тема денуклеаризации полуострова.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что американский лидер поверил в обещание северокорейских властей о полном прекращении ракетных запусков и ядерных испытаний на время ведения переговоров. Более того, Трамп согласился лично встретиться с Ким Чен Ыном до наступления мая.

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