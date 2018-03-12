Несовершеннолетним преступникам смягчат наказание

СЕГОДНЯ 12:18 2018-03-12T12:18:33+03:00

Конкретные меры по гуманизации наказаний для несовершеннолетних Госдума рассмотрит в мае 2018 года. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Изменить размер текста: A A

Уголовное наказание для несовершеннолетних, впервые совершивших преступление малой или средней тяжести, могут заменить на принудительные меры воспитательного воздействия. Поправки к действующему законодательству предложила вице-спикер Ирина Яровая. Сейчас тюремный срок заменяют на воспитательные меры лишь в 6% случаев.

«Уголовное преследование и судимость приводят к рецидиву, и деформация личности только усугубляется. Предлагая альтернативу, мы даем молодому человеку реальный шанс на исправление», - пояснила Яровая.

К принудительным мерам воспитательного воздействия относятся предупреждение, передача под надзор родителей или других ответственных за несовершеннолетнего лиц, возмещение ущерба, ограничение видов отдыха и установление особых требований к поведению правонарушителя.

В ноябре 2017 года идею Яровой поддержал координационный совет при президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей. В конце мая Госдуме предложат конкретные формы воспитательного характера. Их отберут с помощью студенческого конкурса, который стартует 12 марта. К участию в конкурсе пригласили студентов и аспирантов МГУ, МГИМО, МГЮА имени Кутафина, Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ и академии МВД, Генеральной прокуратуре и СК, пишут «Известия».