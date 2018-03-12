2018-03-12T12:16:40+03:00
Умные вещи

Установлен новый рекорд по скорости сборки кубика Рубика

Роботу удалось разгадать головоломку за 0,38 секунды [видео]
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Установлен новый рекорд по скорости сборки известной головоломкиУстановлен новый рекорд по скорости сборки известной головоломки
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Новый рекорд по сборке кубика Рубика удалось установить роботу, который решил головоломку всего за 0,38 секунды. Об этом достижении рассказал один из разработчиков, опубликовав в Сети видео.

На кадрах видно, что машине удается мгновенно собрать всемирно известную головоломку. Позже, чтобы зрители могли проверить порядок сборки, процесс показан в замедленной съемке. По словам разработчиков, аппарат получил изображение кубика за треть секунды, после чего успел разобрать цвета, принять оптимальное решение и справиться с головоломкой, передает телеканал «360».

Отмечается, что добиться такого результата инженерам удалось благодаря использованию камеры PlayStation 3 Eye. Благодаря ей робот получил возможность различать цвета. Также в машину был встроен ультралегкий двигатель, который позволяет роботу быстрее вращать стороны кубика, передает сайт телеканала «Звезда».

Робот установил рекорд по скорости сборки кубика Рубика.Машина собрала головоломку за полсекунды

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