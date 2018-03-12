Установлен новый рекорд по скорости сборки кубика Рубика
Новый рекорд по сборке кубика Рубика удалось установить роботу, который решил головоломку всего за 0,38 секунды. Об этом достижении рассказал один из разработчиков, опубликовав в Сети видео.
На кадрах видно, что машине удается мгновенно собрать всемирно известную головоломку. Позже, чтобы зрители могли проверить порядок сборки, процесс показан в замедленной съемке. По словам разработчиков, аппарат получил изображение кубика за треть секунды, после чего успел разобрать цвета, принять оптимальное решение и справиться с головоломкой, передает телеканал «360».
Отмечается, что добиться такого результата инженерам удалось благодаря использованию камеры PlayStation 3 Eye. Благодаря ей робот получил возможность различать цвета. Также в машину был встроен ультралегкий двигатель, который позволяет роботу быстрее вращать стороны кубика, передает сайт телеканала «Звезда».
Робот установил рекорд по скорости сборки кубика Рубика.Машина собрала головоломку за полсекунды