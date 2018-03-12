2018-03-12T12:28:50+03:00
Общество

Участники PutinTeam провели мастер-классы в Парк Горького

Всех желающих, которые посетили мероприятие, ждали интересные встречи и развлечения
Дмитрий КОПТЕВ
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Михаил Галустян и Андрей Рожков, поддержали мероприятиеМихаил Галустян и Андрей Рожков, поддержали мероприятие
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В минувшее воскресенье на «Стереокатке» столичного Парка Горького легендарные хоккеисты Алексей Касатонов, Александр Кожевников и Вячеслав Фетисов провели мастер-классы для всех желающих.

Участники PutinTeam провели мастер-классы в Парк Горького

Участники PutinTeam провели мастер-классы в Парк Горького

Мероприятие также поддержали члены PutinTeam – Михаил Галустян, Андрей Рожков, Юлия Михалкова, Юлия Барановская, Яна Батыршина, DJ Грув.

В рамках мероприятия, участники PutinTeam рассказали о ценностях движения. В частности, рассказали, что запущено и поддерживается несколько благотворительных и спортивных акций. Так, с декабря известные люди страны и обычные участники посещают детские дома в рамках волонтерской кампании «Я тоже доброволец».

Всех желающих, которые посетили мероприятие, ждали интересные встречи и развлечения

Всех желающих, которые посетили мероприятие, ждали интересные встречи и развлечения

В рамках акции «Помни свои корни» участники движения посещают свои школы, общаются с учителями, дают мастер-классы школьникам и студентам.

«Родина героев» - акция, в рамках которой участники приводят в порядок памятники героям страны. Сторонники движения оказывают бытовую помощь ветеранам и одиноким пожилым людям в рамках акции «С уважением к прошлому».

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