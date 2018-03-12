В 2017 году импортозамещение томатов в России составило 220%

СЕГОДНЯ 12:33 2018-03-12T12:33:20+03:00

За последние шесть лет урожай томатов в России вырос на 25,5%. Фото: Елена СТЕПАНОВА

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Количество российских томатов на отечественном рынке превзошло спрос более чем в два раза. С 2016 года импортозамещение томатов выросло на 17 процентов и составило 220%. Такой вывод сделал Минсельхоз, подведя итоги 2017 года.

Российские хозяйства поставили на рынок 3,23 млн тонн томатов, когда потребность населения специалисты оценили в 1,47 млн тонн. Повысить урожай удалось благодаря госсподдержке строительства и модернизации теплиц, считают в Минсельхозе. Фермерам возмещают 20% расходов и предоставляют кредиты по ставке не выше 5%. За последние шесть лет урожай томатов в России вырос на 25,5%.

Сказался и запрет на ввоз в страну томатов из Турции, введенный в 2016 году. До этого Турция поставляла в Россию 350 тысяч тонн томатов в год. Когда рынок стал свободнее, число отечественных поставщиков томатов заметно выросло, рассказывают в Плодоовощном союзе.

В целом овощное импортозамещение состоялось на 93,4%, говорят в Минсельхозе. Наилучшие показатели у репчатого лука (145,7%) и огурцов (132,4%), пишут «Известия».