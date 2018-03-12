Евросоюз продлил до 15 сентября санкции против 150 россиян и 38 компаний РФ

СЕГОДНЯ 12:54 2018-03-12T12:54:46+03:00

Евросоюз официально продлил на полгода санкции против 150 граждан и 38 компаний РФ Фото: REUTERS

Продлены ограничительные меры, введенные "в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины"

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В понедельник, 12 марта, Евросоюз официально продлил до 15 сентября санкции в отношении 150 россиян и 38 компаний из России.

«12 марта 2018 года Совет продлил на следующие 6 месяцев, до 15 сентября 2018 года, ограничительные меры в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», - говорится в заявлении Совета ЕС.

Отмечается, ограничительные меры включают в себя замораживание активов и запрете на поездки в отношении 150 граждан РФ и 38 компаний.

Совет поясняет, что данные нормативные акты будут опубликованы в Официальном журнале Евросоюза во вторник, 13 марта.

Действие нынешних санкций Евросоюза в отношении российских граждан и компаний истекает 15 марта 2018 года. Ранее стало известно, что решение приняли послы 28 государств - членов Евросоюза еще 21 февраля 2018 года.