В России для коптеров и электромобилей создадут энергоемкие источники

СЕГОДНЯ 13:20 2018-03-12T13:20:55+03:00

Водородные топливные элементы экономичнее в 3-5 раз используемых аккумуляторов и позволят летать коптерам больше трех часов. Фото: Олег АДАМОВИЧ

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Электромобили и коптеры должны стать автономнее и работать как минимум три часа. Для этого их аккумуляторы заменят на водородные топливные элементы. Проекты по разработке энергоемких источников питания пройдут конкурсный отбор весной 2018 года. Призовой фонд составит 200 млн рублей.

Два конкурса - для малых летательных аппаратов и для электромобилей - проведут Агентство стратегических инициатив (АСИ), фонд «Сколково» и Российская венчурная компания (РВК). Мероприятия состоятся в рамках Национальной технологической инициативы, цель которой вывести Россию в технологические лидеры к 2035 году. Старт конкурсов объявят до мая.

Ответственным назначен заведующий лабораторией Института проблем химической физики РАН Юрий Добровольский, пишут «Известия».

По словам Добровольского, водородные топливные элементы экономичнее в 3-5 раз используемых аккумуляторов. Заправить их водородом можно так же быстро, как бензином традиционные автомобили, а их использование намного экологичнее двигателей внутреннего сгорания.