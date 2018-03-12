Победитель "Лидеров России" Алексей Лысов: «Это было неожиданное предложение»

СЕГОДНЯ 13:01 2018-03-12T13:02:30+03:00

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Победитель конкурса "Лидеры России" Алексей Лысов, получивший назначение в администрацию президента РФ, признался, что данное предложение стало для него неожиданным, и назвал это большой честью.

"Конечно, рад. Это большая честь - работать в администрации президента. Это было неожиданное предложение", - сказал Алексей Лысов.

Ранее 45 участников конкурса "Лидеры России" были назначены на высокие должности в администрацию президента РФ, федеральные и региональные органы исполнительной власти, государственные и частные корпорации.

Финалист конкурса Антон Сериков, также получивший назначение в администрацию президента на должность начальника департамента организационного обеспечения управления президента по внутренней политике, отметил - Я думаю, что на форуме "Россия - страна возможностей", где мы будем, все лидеры, мы встретимся с коллегами, и нам обозначат, чем мы будем заниматься. Но думаю, что мои исследовательские, аналитические и экспертные навыки пригодятся на новом месте работы".