Россия приступает к выполнению контракта по поставкам Су-35 в Индонезию

СЕГОДНЯ 13:22 2018-03-12T13:22:34+03:00

По словам помощника президента РФ по ВТС Владимира Кожина, американская сторона пытается оказать влияние на Джакарту и сорвать сделку

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Россия начинает выполнять контракт по поставкам Су-35 в Индонезию, заявил помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин. Он отметил, что американская сторона пытается оказать влияние на Джакарту и сорвать сделку.

"Мы признательны военно-политическому руководству Индонезии за их твердую позицию, которую они не побоялись открыто заявить, в том числе американским партнерам", - сказал Кожин в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, контракт на поставку разрабатывался на протяжении двух лет из-за совершенствования законодательства в Индонезии. "

"Два года этот контракт готовился, сложный контракт, современные истребители Су-35, все было готово", - добавил Кожин.

После чего, как он заявил, что американская сторона оказала беспрецедентное давление на Индонезию.

"Тем не менее, контракт подписан, мы приступаем к его исполнению", - заявил помощник российского президента.

Кроме того, как рассказал Кожин, США хотят потеснить Россию и занять место на рынке экспорта вооружения и военной техники во Вьетнаме.