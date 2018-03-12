Минфин: текущий курс рубля сейчас стабилен как никогда

СЕГОДНЯ 13:33 2018-03-12T13:33:11+03:00

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Действующий в пределах 55-57 рублей курс по отношению к доллару является вполне стабильным и комфортным для нынешней российской экономики. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. По мнению главы Минфина, отсутствие колебаний на валютном рынке в паре рубль-доллар все меньше зависит от цен на энергоносители.

«Оснований для резких скачков курса национальной валюты нет. Зависимость курса от нефти сократилась, и при продолжении нашей политики все дальше так и будет сохраняться", - уточнил Силуанов в интервью журналистам НТВ.ru.

Со слов главы российского Минфина, не смотря на то, что бюджет страны в этом году сверстан исходя из цены на нефть в 55 долларов за баррель, он вполне сбалансирован за счет других экономических факторов.

«Есть основной прирост золотовалютных резервов благодаря тому, что Министерство финансов покупает на нефтегазовые доходы не только доллары, но и другую валюту. Кроме того, надежной подушкой безопасности является Фонд национального благосостояния», - отметил министр, отметив, что сегодня ФНБ составляет около 66 миллиардов долларов, а стремиться нужно к тому, чтобы в нем было примерно 7 триллионов рублей живых денег.

Курс российской валюты по отношению к доллару на межбанке по состоянию на 12 марта составляет 56,61 рублей.