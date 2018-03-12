Американские ученые нашли «космический лед» в алмазе

СЕГОДНЯ 13:42 2018-03-12T13:42:57+03:00

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Ученые из США нашли алмаз с мелкими вкраплениями суперплотного «космического» льда - так называемого льда-VII. Его кристаллическая решетка имеет редкую кубическую форму. Такое явление в естественных условиях на Земле зафиксировали впервые. Ранее лед-VII удавалось получить только в лабораторных условиях, при очень высоком давлении и температуре. Также его находили в космосе.

«Формирование этих кристаллов происходило на глубинах 610—800 километров, где, как ранее считалось, нет никакого присутствия воды», - пишет команда минералогов из Университета Невады.

Ученые под руководством Оливера Цаунера исследовали месторождения в ЮАР, Китае, Заире и Сьерра-Леоне. Лед нашли в образцах, извлеченных из пространства между верхней и нижней мантиями Земли. Как много воды в мантии, ученые не знают. Ранее считалось, что ее практически нет. По словам Цаунера, находка заставит пересмотреть геологические процессы, протекающие в мантии Земли, пишет «Ридус».