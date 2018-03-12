Самолет с дочерью бизнесмена разбился в Иране прямо накануне ее свадьбы
Страшная трагедия произошла в воскресенье, 11 марта, в горах на западе Ирана. Именно там потерпел крушение частный пассажирский самолет, на борту которого находились 11 молодых женщин, включая трех членов экипажа. Все они погибли.
Среди жертв авиакатастрофы 28-летняя Мина Башаран, которая является дочерью влиятельного турецкого бизнесмена Хусейна Башарана. Именно она арендовала этот самолет в компании своего отца, чтобы вместе с подругами вернуться в Стамбул из Шарджи. Как оказалось, в Объединенных арабских эмиратах девушка проводила свой девичник. В конце марта наследница инвестиционного бизнеса должны была сыграть свадьбу.
Девушка должна была стать преемницей своего отца. Фото: mina.basaran.9Фото: facebook.com
На последних записях в соцсетях Мины Башарян она вместе с друзьями наслаждается концертом британской певицы Риты Оры в одном из самых популярных ночных клубов Дубая, сообщает Hürriyet Daily News.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что авиакатастрофа произошла в иранской провинции Чехармехаль и Бахтиария. По предварительным данным, самолет Bombardier CL604 турецкой компании Basaran Holding попал в снежную бурю, после чего у него отказали двигатели. В результате воздушное судно врезалось в горы и загорелось. Его обломки, а также тела погибших обнаружили в 360 километрах от Тегерана.
Бортовой самописец уже найден и отправлен на расшифровку. На место происшествия вылетели родственники жертв крушения, а также представители турецких властей.