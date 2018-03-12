СЕГОДНЯ 13:56 2018-03-12T13:56:51+03:00

С 18 марта рейсы в столицу Египта будет выполнять авиакомпания EgyptAir, сообщается на сайте

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С 18 марта в расписании московского аэропорта Домодедово появились рейсы в Каир, выполняемые авиакомпанией EgyptAir .

Ранее сообщалось, что регулярные рейсы в столицу Египта возобновятся в феврале. Такие рейсы даже появлялись в расписании, но затем отменялись из-за продолжающихся переговоров между Москвой и Каиром.

В настоящее время информация на сайте Домодедово гласит, что рейсы между Каиром и Москвой будут выполняться три раза в неделю: во вторник, четверг и воскресенье. Рейс Москва-Каир имеет номер MS 730, обратно — MS 729. Такие же номера были до остановки авиасообщения.

Рейс из Каира в Москву назначен на 09:50 по местному времени, обратно — в 15:50 мск. В пути самолет будет находиться четыре часа.

Авиасообщение между Россией было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Погибли все находившиеся на борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. До того времени года прямые регулярные рейсы между Москвой и Каиром выполняла авиакомпания "Аэрофлот" из Шереметьево и EgyptAir - из Домодедово.