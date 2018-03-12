Глава МВД Словакии ушел в отставку в связи с убийством журналиста Куциака

СЕГОДНЯ 14:09 2018-03-12T14:09:57+03:00

Журналиста и его жену застрелили в собственном доме. Фото: REUTERS

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Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Словакии Роберт Калинак объявил об уходе в отставку из-за резонансного дела об убийстве журналиста-расследователя Яна Куциака. Глава МВД объяснил, что своим поступком пытается сохранить стабильность в Словакии.

Убийство журналиста вызвала волну протестов. Около 40 тысяч человек вышли на антиправительственный митинг. Участники акции требовали отставки премьера Роберта Фицо, Калинака и других членов правительства. 28 февраля ушел в отставку министр культуры Марек Мадярич.

Ян Кациак и его 27-летняя жена Мартина Куснирова были застрелены 27 февраля в собственном доме неподалеку от Братиславы. В мае пара собиралась сыграть свадьбу, сообщает AFP.

Смерть Кациака связывают с его деятельностью. Журналист расследовал связь членов правительства с мафией. Перед смертью Кациак изучал финансовые махинации при строительстве элитного жилья в Братиславе, передает сайт kp.ru. Работодатель опубликовал материал уже после смерти Кациака.