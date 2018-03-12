Жертвами крушения самолета в Непале стали 50 человек

СЕГОДНЯ 14:11 2018-03-12T14:11:40+03:00

Пожар на месте крушения самолета был взят под контроль Фото: REUTERS

Всего на борту лайнера находились 67 пассажиров и четыре члена экипажа

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При крушении самолета в Непале погибли около 50 человек. Между тем, 14 пассажиров лайнера были доставлены в больницу.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что всего на месте авиакатастрофы около международного аэропорта Катманду были обнаружены 17 выживших с различными травмами. Всего же на борту самолета находились 67 пассажиров и четыре члена экипажа.

Напомним, что воздушное судно авиакомпании US-Bangla, направлявшееся из столицы Бангладеша в Катманду, по невыясненным пока причинам не смогло зайти на посадку в аэропорт Трибхуван и рухнуло на расположенное рядом футбольное поле, после чего загорелось.

В настоящий момент, по данным Kathmandu Tribune, пожар удалось взять под контроль, спасательная операция продолжается. Международный аэропорт Катманду отменил все ближайшие рейсы.

Между тем, по мнению главы управления гражданской авиации Непала, причиной крушения самолета мог стать технический сбой на борту.