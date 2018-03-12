Депутат Госдумы о санкциях ЕС: Ограничения мобилизуют российскую экономику

СЕГОДНЯ 14:29 2018-03-12T14:29:09+03:00

Парламентарий не увидел логики в том, что на Москву возлагают ответственность за процесс урегулирования на востоке Украины

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Очередное продление европейских санкций не нанесет вреда российской экономике, но, напротив, мобилизует ее на внедрение новых технологий и увеличение производства. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

«Эти ограничения нам не вредят. Как показывает практика, наоборот, мобилизуют экономику на внедрение технологий, увеличение производства, особенно сельскохозяйственной продукции и пищевой промышленности. Стране это идёт только на пользу», - цитирует Морозова телеканал RT.

Депутат увидел «некоторое лукавство» в том, что Евросоюз возлагает на Россию ответственность за ход урегулирования в Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями. Парламентарий напомнил, что Москва гарантирует исполнение договоренностей, но не является стороной конфликта.

«Мы со своей стороны делаем всё, чтобы они были исполнены. Франция и Германия не могут повлиять на киевские власти, чтобы они их исполняли. Очень странно выглядит в политическом смысле, что санкции вводятся именно против России», - заключил Морозов.

Как сообщал сайт «КП», в понедельник ЕС продлил до 15 сентября санкции в отношении 150 россиян и 38 компаний из РФ в связи с «действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».