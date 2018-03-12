28 футболистов вызваны в сборную России на матчи с Бразилией и Францией

СЕГОДНЯ 14:35 2018-03-12T14:35:40+03:00

Поединки состоятся 23 и 27 марта в Москве и Санкт-Петербурге

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В понедельник, 12 марта, был обнародован состав сборной России на грядущие товарищеские матчи против Бразилии и Франции. Они пройдут 23 и 27 числа на наших полях в Москве и Санкт-Петербурге. В числе тех, кто оказался вызванным, впервые за последнее время - полузащитник испанского "Вильярреала" Денис Черышев.

Всего же в списке - 28 футболистов. В числе форвардов - Александр Кокорин из "Зенита" и Федор Смолов из "Краснодара". Одним из вратарей стал переехавший из тульского "Арсенала" в бельгийский "Брюгге" Владимир Габулов.

Матч Россия - Бразилия пройдет 23 марта в "Лужниках" в Москве, а спустя 4 дня в Санкт-Петербурге наши сразятся с командой Франции.

Полностью состав команды на игры таков:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов ("Брюгге" Бельгия), Андрей Лунев ("Зенит" Санкт-Петербург), Александр Селихов ("Спартак" Москва).

Защитники: Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба - "Рубин" Казань), Юрий Жирков, Игорь Смольников (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Владислав Игнатьев ("Локомотив" Москва), Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов (оба - "Спартак" Москва), Роман Нойштедтер ("Фенербахче" Турция), Константин Рауш ("Динамо" Москва), Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный).

Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Самедов (все - "Спартак" Москва), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба - ЦСКА Москва), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Антон Миранчук ("Локомотив" Москва), Денис Черышев ("Вильярреал" Испания), Антон Швец ("Ахмат" Грозный).

Нападающие: Антон Заболотный, Александр Кокорин (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Алексей Миранчук ("Локомотив" Москва), Федор Смолов ("Краснодар").