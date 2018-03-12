2018-03-12T14:39:14+03:00
Происшествия

В США самолет совершил экстренную посадку из-за задымления на борту

В результате инцидента из лайнера были эвакуированы 140 пассажиров, двое пострадали
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пассажиры продолжили свой путь, пересев на другой самолетПассажиры продолжили свой путь, пересев на другой самолетФото: REUTERS
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Самолет американской авиакомпании Southwest был вынужден совершить экстренную посадку после того, как кабину пилотов заполнил дым.

Уточняется, что инцидент произошел в ночь на воскресенье, 11 марта. Лайнер, направлявшийся из Финикса штата Аризона в Даллас аварийно приземлился в международном аэропорту Альбукерке. В результате из воздушного судна были эвакуированы 140 пассажиров. Двоим понадобилась медицинская помощь, и они были доставлены в больницу, передает местная пожарная служба.

Между тем, как сообщает KRQE, остальные пассажиры данного рейса пересели на другой самолет и продолжили свой путь.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в понедельник в Непале потерпел крушение пассажирский самолет. По последним данным, погибли около 50 человек, еще 17 были спасены и доставлены в больницу.

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